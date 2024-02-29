29 февраля 2024, 21:42
Легковой автомобиль врезался в такси в Москве
Источник «360»: два человека пострадали в ДТП с такси в Новой Москве
Два автомобиля столкнулись на дороге в поселке Коммунарка на пересечении улиц Александры Монаховой и Бачуринской. Медики госпитализировали с места ДТП двух человек, сообщил «360» источник.
Диспетчер получил информацию о ДТП в 19:17. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. На место отправились сотрудники ГИБДД и медики.
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Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших. Травмы получили водитель такси и владелец второго участника аварии. Еще одна пострадавшая женщина-пешеход отказалась от госпитализации.
По данным дептранса Москвы, на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение по улице Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе затруднено.
Накануне массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. На дороге столкнулись восемь автомобилей.
ДТП
Москва
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