Эксклюзив 29 февраля 2024, 21:42 Легковой автомобиль врезался в такси в Москве Источник «360»: два человека пострадали в ДТП с такси в Новой Москве Unsplash

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Два автомобиля столкнулись на дороге в поселке Коммунарка на пересечении улиц Александры Монаховой и Бачуринской. Медики госпитализировали с места ДТП двух человек, сообщил «360» источник.

Диспетчер получил информацию о ДТП в 19:17. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. На место отправились сотрудники ГИБДД и медики.

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Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших. Травмы получили водитель такси и владелец второго участника аварии. Еще одна пострадавшая женщина-пешеход отказалась от госпитализации.

По данным дептранса Москвы, на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение по улице Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе затруднено.

Накануне массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. На дороге столкнулись восемь автомобилей.