Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Татарстане

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в населенном пункте Новое Сумороково в Бугульминском районе Татарстана. Об этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Известно, что воздушное судно принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. На территории Республики Татарстан у учебного заведения находится тренировочная база.

Согласно предварительным данным, во время полета пилот столкнулся с техническими неполадками. На борту воздушного судна находились два человека. Они не пострадали во время аварийной посадки.

Подобное ЧП произошло в начале января на территории Башкирии. Там совершил жесткую посадку частный вертолет. На его борту находились три человека. Один из них погиб, еще двое получили травы различной степени тяжести. Позже МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки вертолета в Башкирии.