Происшествия 30 апреля 2023, 16:39 Частный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске СК показал видео с места жесткой посадки частного самолета в Новосибирске

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Частный самолет Cessna-172 М совершил жесткую посадку в Новосибирске. Экипаж не пострадал, но воздушное судно получило повреждения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

«По факту совершения жесткой посадки легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

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Следователи установили, что 30 апреля Cessna-172 М упал в Заельцовском районе. Самолет получил повреждения планера, кабины и шасси. Среди членов экипажа воздушного судна пострадавших нет.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце марта частный самолет незаконно приземлился «на обед» на лед Байкала. Подобный случай приводнения в особо охраняемой природной территории зафиксировали впервые. Самолет заметили госинструкторы, когда совершали патрулирование заповедной территории.