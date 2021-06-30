Легкомоторный самолет аварийно сел в Подмосковье

В Московской области в лесополосе совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Два человека пострадали.

В подмосковном главке МЧС сообщили «360», что самолет совершил аварийную посадку в Лыткарине. Обстоятельства уточняются. Спасатели только приехали на место. Предположительно, речь идет о частном самолете. По сообщению РИА «Новости», воздушное судно совершило аварийную посадку в лесу возле населенного пункта Тураево. В результате жесткой посадки самолета пострадали пилот и пассажир, написали «Известия».