30 июня 2021, 18:12
Легкомоторный самолет аварийно сел в Подмосковье
В Московской области в лесополосе совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Два человека пострадали.
В подмосковном главке МЧС сообщили «360», что самолет совершил аварийную посадку в Лыткарине.
Обстоятельства уточняются. Спасатели только приехали на место.
Предположительно, речь идет о частном самолете.
По сообщению РИА «Новости», воздушное судно совершило аварийную посадку в лесу возле населенного пункта Тураево.
В результате жесткой посадки самолета пострадали пилот и пассажир, написали «Известия».