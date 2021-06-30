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    30 июня 2021, 18:12

    Легкомоторный самолет аварийно сел в Подмосковье

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    В Московской области в лесополосе совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Два человека пострадали.

    Легкомоторный самолет аварийно сел в Подмосковье

    В подмосковном главке МЧС сообщили «360», что самолет совершил аварийную посадку в Лыткарине.

    Обстоятельства уточняются. Спасатели только приехали на место.

    Предположительно, речь идет о частном самолете.

    По сообщению РИА «Новости», воздушное судно совершило аварийную посадку в лесу возле населенного пункта Тураево.

    В результате жесткой посадки самолета пострадали пилот и пассажир, написали «Известия».