Названа предварительная причина крушения самолета в Архангельской области

Легкомоторный самолет Piper PA-28, который облетал леса Архангельской области, мог рухнуть из-за отказа двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

«Самолет горел, два члена экипажа — пилот и наблюдатель — находились на безопасном расстоянии в сознании. <…> По предварительным данным, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем», — рассказали в ведомстве.

Следящий за пожарной обстановкой в Архангельской области самолет Piper PA-28 24 июня перестал выходить на связь во время планового облета лесов. Спасатели на вертолете Ми-8 отправились на его поиски. Оказалось, что самолет упал и сгорел. Члены экипажа остались живы. С травмами различной степени тяжести их на вертолете перевезли в Котласскую городскую больницу.

Следователям предстоит осмотреть место крушения, чтобы точно определить причину аварии, однако добраться туда по земле невозможно.