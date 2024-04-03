Эксклюзив 03 апреля 2024, 14:22 Легкие ушибы. Департамент образования Москвы — о состоянии пострадавших в школе № 1550 Служебное расследование началось в школе № 1550 в Москве после обрушения потолка Телеканал «360»

Читать 360tv в

В школе № 1550 на севере Москвы началось служебное расследование после обрушения потолка. Об этом «360» сообщили в Департаменте образования столицы.

Во время урока в восьмом классе рухнули пластиковые панели. Учительница незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место ЧП оперативно прибыли врачи скорой помощи.

Реклама

«Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте», — рассказали в ведомстве.

По факту случившегося началось служебное расследование. По итогам проверки установят все обстоятельства ЧП и при необходимости примут меры.

Об обрушении потолка стало известно днем 3 марта. По данным источника «360», дети получили травмы головы и плеч.