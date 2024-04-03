03 апреля 2024, 14:22
Легкие ушибы. Департамент образования Москвы — о состоянии пострадавших в школе № 1550
Служебное расследование началось в школе № 1550 в Москве после обрушения потолка
В школе № 1550 на севере Москвы началось служебное расследование после обрушения потолка. Об этом «360» сообщили в Департаменте образования столицы.
Во время урока в восьмом классе рухнули пластиковые панели. Учительница незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место ЧП оперативно прибыли врачи скорой помощи.
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«Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте», — рассказали в ведомстве.
По факту случившегося началось служебное расследование. По итогам проверки установят все обстоятельства ЧП и при необходимости примут меры.
Об обрушении потолка стало известно днем 3 марта. По данным источника «360», дети получили травмы головы и плеч.
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