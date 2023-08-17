Происшествия 17 августа 2023, 11:54 Ледовая арена загорелась в Екатеринбурге МЧС: пожар на арене УМГК в Екатеринбурге ликвидировали [ТЕ] Типичный Екатеринбург / Вконтакте

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Пожар случился 17 августа в Екатеринбурге. Огонь охватил строящееся здание многофункциональной ледовой арены УГМК. Его уже ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 13:35 (11:35 по московскому времени) открытое горение на месте пожара ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

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К работе привлекали 47 человек и 13 единиц специальной техники. Как заявили представители ведомства, они получили информацию о случившемся днем в четверг. Арена находится на улице Степана Разина. Туда сразу же отправились пожарные.

Еще до прибытия спасателей 200 человек сами эвакуировались. Все подробности и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Также 17 августа произошел пожар на территории завода «Красный октябрь» в Волгограде. Трансформаторное масло загорелось в бетонном здании. Пламя уже удалось потушить, написал ТАСС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.