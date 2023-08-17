17 августа 2023, 10:24
Крупный пожар вспыхнул на территории завода в Волгограде
МЧС показало видео тушения крупного пожара в Волгограде
Трансформаторное масло загорелось на 50 «квадратах» на территории завода «Красный октябрь» в Волгограде. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.
Информация о происшествии поступила спасателям в 09:08. Прибывшие на место специалисты установили, что пожар произошел внутри отдельно стоящего бетонного здания.
«Происходит горение трансформаторного масла на площади 50 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.
На месте ЧП продолжают работу пожарные расчеты. Угрозы распространения огня нет, добавили в ведомстве. По предварительным данным МЧС, в результате возгорания погибших и пострадавших нет.
Обстоятельства и причины, которые привели к пожару, устанавливаются.
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