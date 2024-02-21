Происшествия 21 февраля 2024, 07:59 Крупный пожар на складе в Ленобласти сняли на видео МЧС: пожар площадью 1000 кв. м на складе под Санкт-Петербургом ликвидировали

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В поселке Ковалево Всеволожского района горело производственно-складское здание. Пожар ликвидировали на площади 1000 квадратных метров. МЧС Ленинградской области показало кадры с места возгорания.

Экстренные службы вызвали вечером 20 февраля. Горел склад. По предварительной информации никто не пострадал. К тушению привлекли 20 специалистов и четыре единицы техники.

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К 21:13 огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров. В 23:30 после проливки и разбора конструкций объявили о полной ликвидации возгорания.

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