Эксклюзив 06 августа 2023, 14:25 Ладу Дэнс отвезли в частную клинику после ДТП Певицу Ладу Дэнс перевезли в частную клинику после ДТП в Подольске РИА «Новости»

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Известную певицу Ладу Дэнс госпитализировали в частную клинику после ДТП в Подольске. Об этом сообщил «360» продюсер артистки Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, певица получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и травму бедра. Она находилась не за рулем, а на заднем сидении автомобиля.

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«Певица проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие. Мы намерены подать иск в транспортную компанию. Эксперты оценят водителя автомобиля, техническое состояние машины и устанавливается степень вины персонального водителя», — сказал он.

Также Пудовкин отметил, что пока не станет разглашать название перевозившей Дэнс транспортной компании.

«Водитель ночью прошел тест на алкоголь и наркотики. Есть информация о наличии алкоголя в крови. Будем разбираться с транспортной компанией. Одна из самых известных компаний, которая специализируется на VIP-пассажирах», — заключил он.

Певица вечером 5 августа попала в аварию, перевозившая ее машина врезалась в попавший ранее в ДТП Bently.