Происшествия 22 января 2024, 03:47 Квартира загорелась в Перми из-за включенной гирлянды МЧС: елочная гирлянда стала причиной пожара в квартире в Перми Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул в одной из квартир в Перми из-за загоревшейся гирлянды. Хозяйке жилища удалость справиться с огнем самостоятельно. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Женщина сразу же обесточила квартиру, когда почувствовала запах гари. Затем она потушила огонь и вызвала пожарных. Прибывшим на место спасателям оставалось осмотреть помещение после ЧП.

Реклама

Больше всего пострадало место, где видела гирлянда. Также успели сгореть несколько предметов.

Сотрудники МЧС напомнили о необходимости соблюдать безопасность при обращении с гирляндами. Не нужно использовать в помещении сразу несколько штук, а при выходе из дома или во время сна гирлянды лучше отключить.

В Башкирии в новогоднюю ночь чуть не сгорел частный дом, где жила многодетная семья. Пожар произошел из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду.