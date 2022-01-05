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    05 января 2022, 16:01

    Квартира загорелась в Москве, один человек пострадал. Видео

    Сгорела квартира в Чукотском проезде Москвы

    Максим Зинкин

    Пожар охватил квартиру в Чукотском проезде в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы.

    Как стало известно «360», в пожаре пострадал один человек, его госпитализировали медики.

    Всего площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Возгорание локализовали сотрудники МЧС.

    Ранее в поселке Светлые Горы городского округа Красногорск загорелся жилой двухэтажный дом, погибли три человека: двое мужчин и женщина.