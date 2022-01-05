Квартира загорелась в Москве, один человек пострадал. Видео

Пожар охватил квартиру в Чукотском проезде в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы.

Как стало известно «360», в пожаре пострадал один человек, его госпитализировали медики.

Всего площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Возгорание локализовали сотрудники МЧС.

Ранее в поселке Светлые Горы городского округа Красногорск загорелся жилой двухэтажный дом, погибли три человека: двое мужчин и женщина.