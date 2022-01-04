Жилой дом загорелся в Красногорске

Пожар охватил чердак двухэтажного жилого дома в поселке Светлые Горы городского округа Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 13:13. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади 128 квадратных метров.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что огонь охватил чердачное помещение и дым идет из-под крыши.

В 16:06 открытое горение в здании ликвидировали. В пресс-службе уточнили, что в результате пожара есть пострадавшие. Но никаких подробностей они не привели.

В данный момент работы на месте продолжаются. Тушением пожара занимаются 49 человек и 12 единиц техники.



Пресс-служба подмосковного главка СК сообщила, что при пожаре в жилом доме в городском округе Красногорск погибли три человека: двое мужчин и женщина. Их тела нашли спасатели, которые занимались тушением огня.

Следователи завели уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре. На месте работают криминалисты. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.



В ближайшее время сотрудники ведомства назначат пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы для установления причин и обстоятельств случившегося.

