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    19 августа 2022, 12:32

    Квартира загорелась на северо-западе Москвы

    Источник «360»: пожар случился в квартире на улице Берзарина в Москве

    Алла Морген, Максим Зинкин

    Из окон дома № 3 на улице Берзарина в Москве повалил густой черный дым. Источники «360» сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажки. Экстренные службы подтвердили, что спасатели отправились на место происшествия.

    «Произошло возгорание квартиры на шестом этаже, на данный момент скрытое горение сбито. Сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила восемь квадратных метров в квартире», — сообщили в экстренных службах.

    Накануне крупный пожар произошел в Одинцове, вспыхнули балконы двух квартир на улице Любы Новоселовой.

    Спасатели начали эвакуацию, сообщали «360» в главном управлении МЧС России по Московской области. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию жильцов и ликвидировали горение.