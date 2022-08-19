Квартира загорелась на северо-западе Москвы

Из окон дома № 3 на улице Берзарина в Москве повалил густой черный дым. Источники «360» сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажки. Экстренные службы подтвердили, что спасатели отправились на место происшествия.

«Произошло возгорание квартиры на шестом этаже, на данный момент скрытое горение сбито. Сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила восемь квадратных метров в квартире», — сообщили в экстренных службах.

Накануне крупный пожар произошел в Одинцове, вспыхнули балконы двух квартир на улице Любы Новоселовой.

Спасатели начали эвакуацию, сообщали «360» в главном управлении МЧС России по Московской области. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию жильцов и ликвидировали горение.