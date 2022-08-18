Балконы трех квартир загорелись в Одинцове

Крупный пожар произошел в Одинцове. Загорелись балконы двух квартир на улице Любы Новоселовой. Спасатели начали эвакуацию, сообщили «360» в главном управлении МЧС России по Московской области.

Экстренные службы вызвали в Одинцово в 16:14. В доме на бульваре Любы Новоселовой, 2 корпус 1 загорелись балконы.

«По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит возгорание на балконах на восьмом и девятом этажах. Проводится эвакуация жильцов. Площадь и дальнейшая информация уточняется», — сказали в МЧС.

Видео с места событий появилось в соцсетях. Открытый охватил балкон на предпоследнем этаже и два — на последнем. Валит черный дым. По словам очевидцев, спасатели заливают водой соседние окна, на которые может перейти огонь. Данных о пострадавших нет.