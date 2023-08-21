Эксклюзив 21 августа 2023, 09:34 Квартира загорелась на 21-м этаже дома на северо-востоке Москвы Источник «360»: квартира загорелась в многоэтажке на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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В районе Северный, на Дмитровском шоссе, загорелась квартира на 21-м этаже дома № 165Е, корпус 1. Данных о пострадавших нет, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, черный дым очевидцы увидели с балкона. На момент возгорания в квартире находились двое детей. На место выехали спасатели. Пожар охватил площадь в 40 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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UPD: пожарные службы спасли трех человек.

Ранее стало известно, что электросамокат стал причиной пожара в квартире в Раменках. Пострадавшие спасались на балконе. Взрослые не пострадали, троих детей отвезли в больницу. Специалисты скорой помощи диагностировали у вторых ожоги верхних дыхательных путей и госпитализировали.