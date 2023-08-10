Эксклюзив 10 августа 2023, 06:50 Электросамокат загорелся в квартире в Раменках, жильцы спаслись на балконе Загоревшийся электросамокат потушили в квартире на западе Москвы, пострадали трое детей

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В Раменках на западе Москвы произошел пожар. В квартире многоэтажки загорелся электросамокат. Из-за сильного задымления жильцам пришлось спрятаться на балконе. Взрослые не пострадали, троих детей отвезли в больницу, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил из 20-этажного панельного дома на Минской улице около 01:30. В одной из квартир на шестом этаже загорелся электросамокат. Хозяева потушили его подручными средствами, но из-за сильного задымления спрятались на балконе и не смогли самостоятельно открыть дверь из квартиры.

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Приехавшие на место огнеборцы выяснили, что площадь пожара составила один квадратный метр. Они вскрыли квартиру и нашли на балконе пять человек — двух взрослых и трех детей. Их вывели с использованием самоспасательного устройства, квартиру проветрили.

Специалисты скорой помощи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей и госпитализировали. Взрослые не пострадали.

Информацию подтвердили в МЧС России. Жильцы не успели лечь спать, поэтому вовремя заметили возгорание. Пострадали дети четырех, девяти лет и семи месяцев.

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