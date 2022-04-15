Кусок железа прилетел в окно дома в Москве из-за решившей развести костер дачницы

Женщина пострадала в СНТ «Высотка» в поселении Воскресенское, решив разжечь костер у себя на участке. Когда она развела огонь, произошел хлопок и кусок железа неожиданно отлетел в сторону жилого дома напротив, рассказал источник «360» в правоохранительных органах.

По данным источника, кусок металла угодил в окно одной из квартир. В результате оказалось разбито стекло, но из жильцов никто не пострадал.

Травмы получила только женщина, которая развела костер. У нее обнаружили проникающее ранение левой голени. Ее доставили в городскую клиническую больницу №7.

За нарушения правил сжигания мусора действуют серьезные штрафы. Во время особого противопожарного режима нарушителю придется раскошелиться на сумму до четырех тысяч рублей. Для должностного лица сумма штрафа будет до 30 тысяч рублей. Если по вине нарушителя начнется пожар и кто-то пострадает размер санкций может достичь миллиона рублей.