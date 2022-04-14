Штрафы за шашлык и мусор: дачникам напомнили о санкциях за нарушения пожарной безопасности

С началом дачного сезона всем любителям загородного отдыха важно помнить о штрафах, которые могут грозить за нарушения даже на своем личном участке. В первую очередь речь идет об обращении с мангалами.

По правилам мангал нужно устанавливать на расстоянии более пяти метров от постройки, в радиусе двух метров при этом не должно быть никакого горючего мусора, написала kp.ru.

Сжигать мусор нужно в специальной яме. Ее глубина должна быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр — не меньше одного метра. Еще один вариант — неповрежденная металлическая емкость объемом не менее одного кубометра;

В обоих случаях мусор нужно сжигать на расстоянии не меньше 50 метров от зданий или хозяйственных построек. Хвойный лес или отдельные деревья должны быть на расстоянии не менее 100 метров от места, где сжигается мусор. В случае лиственных деревьев — расстояние должно быть не меньше 30 метров.

Во время особого противопожарного режима нарушителю могут выписать штраф на сумму до четырех тысяч рублей. Для должностного лица сумма штрафа будет до 30 тысяч рублей. Если по вине нарушителя начнется пожар и кто-то пострадает размер санкций может достичь миллиона рублей.

За неправильную установку мангала или нарушения правил сжигания мусора привлечь к ответственности могут представители Госпожнадзора.