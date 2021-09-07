Курский школьник обвинил директора в том, что он вырвал у него серьгу из уха

В Курской области восьмиклассник заявил, что пострадал от рук директора школы. Мальчик рассказал, что тот разодрал ему ухо до крови, вырвав серьгу. В комитете образования сообщили «360», что в ситуации уже разбираются.

Ученик одной из средних школ Рыльского района пожаловался на директора в социальной сети, разместив фото с окровавленной мочкой уха и следами крови на рубашке. По словам мальчика, директор завел его к себе в кабинет и вырвал ему из уха сережку, которую школьник не хотел снимать.

Подросток пожаловался, что директор постоянно оскорбляет и унижает его. И указал, что его родители не запрещают ему носить сережку. И учебному процессу это, отметил мальчик, никак не мешает.

В комитете образования и науки Курской области сообщили «360», что в этой ситуации сейчас разбираются в отделе образования Рыльского района.

«Это муниципальная школа. И сейчас муниципальный отдел образования, который является учредителем школ на территории района, разбирается с этим случаем», — сообщила начальник отдела Светлана Долгушина.

В Дагестане ранее уволили замдиректора школы, который не пускал на занятия девочек без платков.