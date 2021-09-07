Замдиректора, запрещавшего девочкам в Дагестане ходить в школу без платка, уволили

В Дагестане уволили замдиректора Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева, который запрещал девочкам приходить на занятия с непокрытой головой. Носить косынку ученицам необязательно, заявил «360» начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов.

«Мы уволили заместителя директора, который превысил свои должностные полномочия», — сообщил Магомедов.

Учениц в дагестанских школах не заставляют носить платки, добавил он. Платок не относится к обязательной форме учениц, но прописан в уставе как дополнительный элемент. По словам Магомедова, во всех остальных школах Дагестана действуют такие же правила.

«Это просто элемент одежды, но обязательного ношения нет», — пояснили в администрации.

В Минобрнауки Дагестана заявили, что проведут проверку в школе после жалоб от многих родителей. В ведомстве напомнили, что требования к школьной форме устанавливаются должны устанавливаться всеми участниками образовательного процесса.

На ситуацию в школе Дагестане обратили внимание после того, как родители выложили видео, на котором мужчина на входе контролировал внешний вид детей, пропуская девочек только в косынках.