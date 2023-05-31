Происшествия 31 мая 2023, 16:30 Курские спасатели около 7 минут держали за руки девушку, сорвавшуюся с подоконника 15 этажа Спасатели в Курске около 7 минут удерживали девушку, которая сорвалась с подоконника

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Курские спасатели не дали девушке упасть вниз с 15 этажа. Кадры происшествия разлетелись в Сети.

Как сообщило издание «Курские известия», горожане заметили девушку, свесившую ноги с подоконника на 15-м этаже дома на проспекте Победы. Местные жители позвонили в службу спасения. На место прибыла бригада спцецислатистов, среди которых был начальник восьмой пожарной части майор Александр Орлов.

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«Человек сидит на подоконнике 15 этажа. На уговоры и попытки ее спасти не реагировала. По прошествии четырех часов работы человек выпал», — рассказал он.

С помощи спецтехники на балкон 15-го этажа подняли двух сотрудников аварийно-спасательной службы. Они проникли в квартиру.

Судя по разлетевшимся в Сети кадрам, девушка сидела на подоконнике, свесив ноги. Когда увидела приближавшихся сзади спасателей, она сорвалась. Но ее успел поймать один из специалистов, который на протяжении примерно семи минут удерживал ее за руки на высоте.

Он не смог затащить ее в помещение, потому что девушка извивалась и брыкалась. На помощь спасателю подоспел его коллега, также пытаясь удержать ее. Еще один сотрудник из окна 14 этажа старался придержать девушку за ноги, но та снова стала извиваться и размахивать конечностями.

Спустя время к окну подоспел подъемник. На тот момент спасатели смогли накинуть на руку и ногу девушки веревки, чтобы затащить ее в помещение. Им удалось это сделать, а толпа снизу сопроводила аплодисментами работу специалистов.

Девушку вывели из подъезда и повели в сторону кареты скорой помощи. Что стало причиной такого поведения, неизвестно.