Курганских врачей проверят после информации о массовом уничтожении вакцины «Спутник Лайт»
Вакцину «Спутник Лайт» уничтожали медики Кургана
После того, как появилась информация о том, что в курганской больнице № 2 торгуют QR-кодами, в медицинском учреждении прошли обыски. Силовики изучали журналы вакцинации и уточняли, кто их заполнял. Состоялась выемка документов, начался опрос свидетелей и персонала клиники.
Как сообщил инсайдер URA.RU, оперативники проверяют сведения о том, что медики массово уничтожают «Спутник Лайт» и торгуют сертификатами о вакцинации.
«Сейчас будут проверяться все базы. Ищут тех, кто покупал QR-коды у курганских медработников», — отметил источник.
Проверить подлинность сертификат курганские власти намеревались еще в конце октября.
«Мы хотели бы пресечь возможность предоставления ложных сведений о прививках. Мы теперь по всем пациентам проводим сверку с регистром вакцинированных», — заявляла замгубернатора Лариса Кокорина.
Источник издания рассказал, что запись вакцинированных в больнице проводилась обычным путем.
«Медперсоналу уже было известно, кто на каких условиях идет в кабинет. При этом по документам проходил „Спутник Лайт“, чтобы QR-код выдавали сразу. А ненужную вакцину, которую в итоге не ставили покупателю, выливали в раковину», — рассказал инсайдер.
Медицинское сообщество Кургана было возмущено появившимися сведениями. Врачи прекрасно знают, что уничтожаемой вакцины катастрофически не хватает для ревакцинации.
«Просто поражает масштаб циничности. Мало того, что люди продавали QR-коды, еще и уничтожали вакцину своими руками. А сейчас „Спутник Лайта“ все еще нет в наличии», — пожаловались медики.
Главный врач поликлиники Юрий Александров отказался комментировать ситуацию.
В конце октября в Приморье полиция выявила медиков больницы Шкотовского района, которые торговали сертификатами о прививках. Изъяты документы, свидетельствующие о поддельной вакцинации 30 человек.