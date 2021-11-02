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    02 ноября 2021, 23:29

    Курганских врачей проверят после информации о массовом уничтожении вакцины «Спутник Лайт»

    Вакцину «Спутник Лайт» уничтожали медики Кургана

    Анастасия Кукова

    После того, как появилась информация о том, что в курганской больнице № 2 торгуют QR-кодами, в медицинском учреждении прошли обыски. Силовики изучали журналы вакцинации и уточняли, кто их заполнял. Состоялась выемка документов, начался опрос свидетелей и персонала клиники.

    Курганских врачей проверят после информации о массовом уничтожении вакцины «Спутник Лайт»

    Как сообщил инсайдер URA.RU, оперативники проверяют сведения о том, что медики массово уничтожают «Спутник Лайт» и торгуют сертификатами о вакцинации.

    «Сейчас будут проверяться все базы. Ищут тех, кто покупал QR-коды у курганских медработников», — отметил источник.

    Проверить подлинность сертификат курганские власти намеревались еще в конце октября.

    «Мы хотели бы пресечь возможность предоставления ложных сведений о прививках. Мы теперь по всем пациентам проводим сверку с регистром вакцинированных», — заявляла замгубернатора Лариса Кокорина.

    Источник издания рассказал, что запись вакцинированных в больнице проводилась обычным путем.

    «Медперсоналу уже было известно, кто на каких условиях идет в кабинет. При этом по документам проходил „Спутник Лайт“, чтобы QR-код выдавали сразу. А ненужную вакцину, которую в итоге не ставили покупателю, выливали в раковину», — рассказал инсайдер.

    Медицинское сообщество Кургана было возмущено появившимися сведениями. Врачи прекрасно знают, что уничтожаемой вакцины катастрофически не хватает для ревакцинации.

    «Просто поражает масштаб циничности. Мало того, что люди продавали QR-коды, еще и уничтожали вакцину своими руками. А сейчас „Спутник Лайта“ все еще нет в наличии», — пожаловались медики.

    Главный врач поликлиники Юрий Александров отказался комментировать ситуацию.

    В конце октября в Приморье полиция выявила медиков больницы Шкотовского района, которые торговали сертификатами о прививках. Изъяты документы, свидетельствующие о поддельной вакцинации 30 человек.