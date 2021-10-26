Приморские медики продавали поддельные сертификаты о вакцинации

Полицейские выявили медиков, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Ненастоящие документы нашли при проверке больницы Шкотовского района.

«Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Она добавила, что правоохранители провели обыски у должностных лиц медучреждения. Сотрудники полиции изъяли документы, свидетельствующие о фиктивном прохождении вакцинации 30 человек.

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«Проверка деятельности должностных лиц медицинского учреждения продолжается представителями Министерства здравоохранения и сотрудниками полиции. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что за подделку документов грозит лишение свободы на срок до двух лет. Причем наказание предусмотрено не только для тех, кто подделывает сертификаты, но и для покупающих такие документы.