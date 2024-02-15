Происшествия 15 февраля 2024, 23:27 Курьер ударил сотрудника ГИБДД при задержании в Петербурге Курьер напал на полицейского при задержании за нарушение ПДД в Петербурге РИА «Новости»

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Курьер одного из сервисов доставки на электровелосипеде нарушил правила дорожного движения, а во время задержания ударил сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Петербургские силовики задержали 42-летнего доставщика во вторник, 13 февраля.

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«При задержании водитель средства индивидуальной мобильности оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в том числе, нанес телесные повреждения одному из правоохранителей», — уточнила пресс-служба.

Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее объединенная пресс-служба Петербурга сообщила о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в смертельном поджоге на Лиговском проспекте.