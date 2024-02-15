Криминал 15 февраля 2024, 17:23 Подозреваемого в смертельном поджоге в Петербурге заключили под стражу

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Мужчину, которого подозревают в смертельном поджоге на Лиговском проспекте, заключили под стражу. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Предположительно, 10 февраля мужчина с подельником положил три покрышки у одной из квартир и поджог. В результате пожара погиб один человек. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». подозреваемый останется под стражей до 10 апреля.

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