Происшествия 11 марта 2024, 18:46 Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика в Москве Прокуратура: в Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка на тротуаре

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Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Онежской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, курьер совершил наезд на ребенка, объезжая остановку на электровелосипеде. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

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«Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств причинения несовершеннолетнему телесных повреждений», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре подчеркнули, что поставили на контроль привлечение 35-летнего мужчины к ответственности. Судя по кадрам с места ДТП, после наезда на мальчика курьер не стал скрываться после аварии.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Красногорске. Курьер, передвигаясь на электровелосипеде, сбил на тротуаре школьника и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело.