Происшествия 17 января 2024, 14:09 Суд над самокатчиком, который сбил 65-летнюю пенсионерку, пройдет в Петербурге

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Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, связанное с тяжким причинением вреда здоровью 65-летней женщине. Об этом сообщил «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу городской прокуратуры.

Еще в октябре 2023 года 21-летний парень на самокате наехал на пенсионерку, после чего та упала на асфальт. Медики выявили у пострадавшей перелом ноги.

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Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.