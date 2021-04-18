Массовая драка в «Афимолле» произошла из-за купюр «банка приколов»

Участники массовой драки в московском торговом центре «Афимолл» боролись за купюры из банка приколов, приняв их за настоящие деньги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Собеседник агентства подчеркнул, что фальшивые деньги разбрасывал неизвестный мужчина.

«Посетители торгового центра бросились их собирать», — пояснил он. Видео с места появилось в Telegram.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что заявлений о противоправных действиях в полицию не поступало. Информации о пострадавших тоже нет.

Массовую драку в ТЦ «Афимолл» спровоцировал молодой блогер, который кидал в толпу деньги. Видео с места событий он выложил на своем аккаунте в TikTok. Сначала он кидал в толпу пачки купюр, а после разгоряченные поклонники начинали за них борьбу. После молодой человек сбежал от фанатов, собрав всех около входа.