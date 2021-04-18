Стала известна причина массовой драки в «Афимолле»

Торговый центр «Афимолл» в центре Москвы стал местом массовой драки молодых людей. Ее спровоцировал молодой блогер, который кидал в толпу деньги. Результат своих действий он опубликовал в TikTok.

Источник фото: телеканал «360»

Согласно данным его аккаунта, молодого человека зовут Анджан Акрамов. На опубликованных данных видно, что в толпу кидают пачки денег, а заведенная толпа начинает за них борьбу.

После молодой человек сбежал от поклонников, собрав всех около входа в торговый центр.

РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу администрации торгового центра сообщил, что всего вокруг блогера собралось около 50 человек. Сотрудники службы безопасности сначала просили толпу разойтись, а после вызвали полицию.