Происшествия 15 марта 2024, 19:07 Крыша центра для бездомных рухнула на людей в Челябинске Четыре человека пострадали при обрушении крыши центра реабилитации в Челябинске РИА «Новости»

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Кровля обрушилась в здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Пострадали четыре человека, сообщили РИА «Новости» в региональном МЧС.

ЧП произошло из-за снеговой нагрузки. После обрушения из здания самостоятельно вышли 26 человек. Спасатели вытащили из-под завала четырех пострадавших, их передали медикам.

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В МЧС уточнили, что три человека находятся в удовлетворительном состоянии, у четвертого пострадавшего диагностировали перелом голени и сотрясение мозга.

По данным городской администрации, в результате обрушения крыши повреждения получили два помещения общей площадью 30 квадратных метров. Сейчас здание обесточили, выполняется разбор завалов. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Казани обвалилась крыша козырька магазина. По данным МЧС, обошлось без пострадавших.