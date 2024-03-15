15 марта 2024, 19:07
Крыша центра для бездомных рухнула на людей в Челябинске
Четыре человека пострадали при обрушении крыши центра реабилитации в Челябинске
Кровля обрушилась в здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске. Пострадали четыре человека, сообщили РИА «Новости» в региональном МЧС.
ЧП произошло из-за снеговой нагрузки. После обрушения из здания самостоятельно вышли 26 человек. Спасатели вытащили из-под завала четырех пострадавших, их передали медикам.
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В МЧС уточнили, что три человека находятся в удовлетворительном состоянии, у четвертого пострадавшего диагностировали перелом голени и сотрясение мозга.
По данным городской администрации, в результате обрушения крыши повреждения получили два помещения общей площадью 30 квадратных метров. Сейчас здание обесточили, выполняется разбор завалов. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Казани обвалилась крыша козырька магазина. По данным МЧС, обошлось без пострадавших.
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