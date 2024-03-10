Происшествия 10 марта 2024, 19:28 Крыша козырька магазина рухнула под тяжестью снега в Казани ГУ МЧС по Республике Татарстан: в Казани обрушилась крыша козырька магазина

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В Казани 10 марта обвалилась крыша козырька магазина. Предположительно, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан и показали видео с места ЧП.

В ведомстве уточнили, что обрушение случилось днем в жилом квартале Дербышки Советского района в доме, расположенном на улице Главной.

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Представители МЧС предположили, что под завалами могли находиться люди.

Прибывшие на место спасатели и кинологи установили, что крыша козырька пристроенного к зданию магазина обвалилась на площади 75 квадратных метров. Специалисты сейчас разбирают завалы.

На опубликованном ведомством ролике видно — на крыше большое скопление снежных масс. Возможно, это способствовало обрушению.

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