10 марта 2024, 19:28
Крыша козырька магазина рухнула под тяжестью снега в Казани
ГУ МЧС по Республике Татарстан: в Казани обрушилась крыша козырька магазина
В Казани 10 марта обвалилась крыша козырька магазина. Предположительно, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан и показали видео с места ЧП.
В ведомстве уточнили, что обрушение случилось днем в жилом квартале Дербышки Советского района в доме, расположенном на улице Главной.
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Представители МЧС предположили, что под завалами могли находиться люди.
Прибывшие на место спасатели и кинологи установили, что крыша козырька пристроенного к зданию магазина обвалилась на площади 75 квадратных метров. Специалисты сейчас разбирают завалы.
На опубликованном ведомством ролике видно — на крыше большое скопление снежных масс. Возможно, это способствовало обрушению.
Ранее в САО Москвы произошло обрушение кровли на парковке. Конструкция упала как минимум на 15 машин.
Обрушения
Казань
МЧС РФ
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