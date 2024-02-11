Происшествия 11 февраля 2024, 12:05 Крыша спортзала обрушилась в одной из школ Оренбургской области СК: под Оренбургом после снегопада частично рухнула крыша школы

Читать 360tv в

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после частичного обрушения крыши школы в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Крыша обрушилась под весом снега в спортзале учебного заведения. В результате ЧП никто не пострадал.

Реклама

«В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания <…> произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале», — указали в пресс-службе.

Следователи начали устанавливать причины обрушения кровли. Перед ЧП в регионе выпал снег, температура воздуха опускалась до -30 градусов, проинформировали в МЧС.

Ранее обрушение потолка в школе произошло в Адыгее, пострадал один учащийся. Ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь. СК начал проверку по факту случившегося.