Происшествия 10 февраля 2024, 18:25 Потолок рухнул на школьника на уроке в Адыгее СК: ребенок пострадал при обрушении потолка на уроке в школе Адыгеи Pxhere

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Потолок обрушился во время урока в школе № 25 адыгейского поселка Энем. Один ученик пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», — передали в ведомстве.

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Следком организовал проверку по факту происшествия. Специалисты установят все обстоятельства случившегося, в том числе оценят действия работников школы.

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