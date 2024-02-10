10 февраля 2024, 18:25
Потолок рухнул на школьника на уроке в Адыгее
СК: ребенок пострадал при обрушении потолка на уроке в школе Адыгеи
Потолок обрушился во время урока в школе № 25 адыгейского поселка Энем. Один ученик пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», — передали в ведомстве.
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Следком организовал проверку по факту происшествия. Специалисты установят все обстоятельства случившегося, в том числе оценят действия работников школы.
Ранее в спортивном зале екатеринбургской школы прорвало трубу с кипятком. Детям пришлось выбегать на улицу в мокрых куртках и обуви. Из-за коммунальной аварии в учебном заведении отключили электричество. Учеников отправили домой, а занятия во вторую смену в этот день отменили.
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