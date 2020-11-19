19 ноября 2020, 19:14
Крыша рухнула в танковом заводе в Омске
Крыша обрушилась в одном из цехов танкостроительного завода «Трансмаш» в Омске. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кровля рухнула во время ее же ремонта. Вместе с крышей упал один из строителей. Он провалился в токарный цех, где в то время в работали сотрудники.
Они не пострадали. А мужчину, свалившегося вместе с куском кровли, доставили в БСМП-1 с политравмой, отметила «Русская планета».
Источник фото: «ВКонтакте»
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