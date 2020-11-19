Крыша рухнула в танковом заводе в Омске

Кровля рухнула во время ее же ремонта. Вместе с крышей упал один из строителей. Он провалился в токарный цех, где в то время в работали сотрудники.

Они не пострадали. А мужчину, свалившегося вместе с куском кровли, доставили в БСМП-1 с политравмой, отметила «Русская планета».

Источник фото: «ВКонтакте»

Ранее потолок рухнул в квартире 70-летнего дома в Измайловском проезде Москвы. Вся площадь потолка просела и упала на пол. Жильцы квартиры и дома не пострадали.