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    19 ноября 2020, 19:14

    Крыша рухнула в танковом заводе в Омске

    Алена Макаренко

    Крыша обрушилась в одном из цехов танкостроительного завода «Трансмаш» в Омске. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Крыша рухнула в танковом заводе в Омске

    Кровля рухнула во время ее же ремонта. Вместе с крышей упал один из строителей. Он провалился в токарный цех, где в то время в работали сотрудники.

    Они не пострадали. А мужчину, свалившегося вместе с куском кровли, доставили в БСМП-1 с политравмой, отметила «Русская планета».

    Источник фото: «ВКонтакте»

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