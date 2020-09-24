Обрушение потолка в московской квартире попало на видео

В московской квартире в Измайловском проезде рухнул полоток. Она располагалась в 70-летнем трехэтажном доме, а сам момент обрушения попал на видео.

По факту обрушения потолка в квартире на востоке столицы прокуратура начала проверку, сообщила «360» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Сотрудники установили, что ЧП произошло 23 сентября в трехэтажном доме 1950 года постройки. В помещении рухнул потолок на площадь девяти квадратных метров.

На кадрах видно, как проседает вся площадь потолка и падает на пол. Жильцы квартиры и дома не пострадали. Причины обрушения потолка пока не установлены.

В ходе проверки дадут оценку действиям управляющей компании, выяснят, как она относилась к ремонту общедомового имущества и как управляла зданием. На контроль поставили соблюдение жилищных прав людей, чья квартира пострадала из-за обрушения крыши.

11 сентября произошла похожая история. На москвичку упал потолок и мужчина. Девушка отдыхала в квартире, но внезапно на нее обрушился потолок, а с ним и строитель, который делал ремонт.