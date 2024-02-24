24 февраля 2024, 14:34
Крыша парковки рухнула на машины на севере Москвы
Появилось видео с места обрушения крыши парковки на севере Москвы
На севере Москвы крыша парковки обрушилась на автомобили. В распоряжении «360» появилось видео с места случившегося.
На кадрах запечатлели разрушенную конструкцию. На видео видно, что заснеженная крыша лежит прямо на машинах.
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По данным источника «360», ЧП произошло в 90-м километре МКАД. В результате случившегося никто не пострадал. Площадь обрушения достигла 100 «квадратов». По предварительным данным, под обломками находится 15 автомобилей.
Подобный инцидент произошел в столице в сентябре. В паркинге жилого комплекса «Хорошевский» обрушились коммуникационные трубы. В результате несколько иномарок Mercedes, Porsche и десятки других получили повреждения.
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