Происшествия 03 марта 2024, 12:37 Крыша гаража обрушилась на машины скорой помощи на Урале Крыша гаража под весом снега рухнула на машины скорой в Свердловской области

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Часть кровли в гараже Качканарской ЦГБ обрушилась на машины скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Обрушение произошло 2 марта около 20:00, в результате чего повреждения получили два автомобиля. В это время сотрудников медицинского учреждения и водителей в гараже не было. Никто не пострадал.

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Утром 3 марта глава областного Минздрава Андрей Карлов поручил организовать оперативный штаб для устранения последствий ЧП. Работы начнутся в понедельник.

Всего в автопарке Качканарской ЦГБ семь автомобилей. Машины скорой, которые не используют бригады медиков, переместят на стоянку возле здания Горэнерго. В ведомстве подчеркнули, что ЧП никак не повлияло на оказание жителям региона медпомощи.

В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию. В нее врезался водитель иномарки, выехавший на встречную полосу движения.