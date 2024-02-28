Происшествия 28 февраля 2024, 12:41 ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Краснодаре

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Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла накануне на улице Дзержинского в Краснодаре. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службе УМВД по городу.

Водитель за рулем иномарки, направляясь со стороны Кореновской в сторону Покрышкина, решил развернуться, однако нарушил разметку, выехал на встречную полосу и столкнулся с каретой скорой помощи. Служебный транспорт двигался с включенными маячками и звуковым сигналом.

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После удара иномарка сменила траекторию движения и снесла две секции металлического ограждения. В аварии никто не пострадал.