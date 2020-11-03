Крымчанин задушил свою мать за просьбу употреблять меньше алкоголя — и пошел пить дальше
С заявлением в полицию обратился родной брат погибшей женщины. По версии следствия, его племянник, мужчина 1990 года рождения, поругался с матерью, которой не нравилось, что сын слишком много пьет. Во время ссоры молодой мужчина задушил женщину, потом надел ей на голову полиэтиленовый пакет, замотал его скотчем и оставил лежать на полу в комнате. При этом он продолжил пить.
Экспертиза показала, что труп женщины обнаружили через 10-12 часов после смерти. Мать и сын проживали в городе Московский на улице Бианки, но были зарегистрированы в Севастополе.
Ранее стало известно об убийстве в Егорьевске. Там работник птицефабрики во время пьяной ссоры зарезал своего коллегу. По версии следствия, он ударил знакомого ножом в грудь. Подозреваемого уже задержали, возбуждено дело по статье «Убийство».