Работник птицефабрики из Егорьевска зарезал коллегу во время пьяной ссоры

Сотрудник птицефабрики зарезал коллегу в Егорьевском округе. Убийство произошло во время пьяной ссоры.

Полиция обнаружила тело мужчины в квартире на улице Фабричная в деревне Клеменово 1 ноября. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила примерно за час до этого, сообщил источник «360" в правоохранительных органах. Мужчина 1988 года рождения предположительно погиб из-за удара ножом в грудь. Он работал на Егорьевской птицефабрике.

Позднее полиция задержала подозреваемого. Им оказался коллега погибшего — также работник Егорьевской птицефабрики. Мужчина 1977 года рождения уже был судим. По версии следствия, он зарезал своего знакомого во время ссоры, когда оба пили спиртное.

С места происшествия изъяли кухонный нод — предполагаемое орудие убийства, полотенца и салфетки, испачканные, предположительно, кровью и отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее стало известно об убийстве предпринимателя Владимира Маругова, также известного, как «колбасный король». Неизвестные застрелили мужчину из арбалета на его собственном участке. Гражданская жена Маругова успела убежать.