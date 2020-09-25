Крушение Ан-26 под Харьковом мог спровоцировать отказавший двигатель

По словам чиновника, один из пилотов успел предупредить об отказе левого двигателя перед катастрофой. Он добавил, что выжившие курсанты до столкновения с землей успели выпрыгнуть из самолета.

Как сообщил местный портал depo.ua со ссылкой на источник в Минобороны Украины, командиром воздушного судна был 30-летний майор с Чугуева. Он перед самой катастрофой рассказал по рации о проблеме с двигателем самолета. Офицер погиб.

«Двигатель отказал. Он (командир самолета —прим. ред.) „в воздух“ сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — сказал собеседник агентства.

В пятницу вечером самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области. В МВД и МЧС Украины сообщили, что на борту воздушного судна находились 28 человек. Погибли 22 человека. Двоим удалось выжить, один из них находится в критическом состоянии. Судьба еще четырех человек остается неизвестной, ведутся их поиски.