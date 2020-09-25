Самолет Ан-26 потерпел крушение под Харьковом. Онлайн-трансляция

Военный самолет Ан-26 разбился под Харьковом на Украине. По предварительным данным, на борту были 23 человека. Ведем онлайн-трансляцию.

22:25. Поиски четырех пассажиров продолжают, сообщили в МЧС Украины.

22:23. На борту разбившегося самолета были курсанты института воздушных сил имени Кожедуба. Они проводили учебный полет.

22:22. «На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь», — сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер.

22:16. ВладимирЗеленский заявил, что в субботу отправится на место крушения.

22:13. В Офисе президента Украины заявили, что создадут комиссию для расследования обстоятельств крушения самолета.

22:12. Количество погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 22 человек. Два человека выжили. Судьба еще четырех неизвестна, заявил губернатор области.

22:11. "На борту Ан-26 в Харьковской области находилось 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант», — заместитель главы МВД.

22:08. По словам очевидца, самолет уже почти потушен.

«Не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов было на борту… Одного человека тушил лично», — рассказал он.

22:05. По данным МВД, 20 человек погибли при крушении Ан-26 . Еще два пассажира воздушного судна в тяжелом состоянии.

22:02. Украинские спасатели смогли потушить потерпевший крушение самолет. Фотографии публикует национальная полиция.

21:56. МВД Украины заявляет, что погибли 18 человек.