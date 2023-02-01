Происшествия 01 февраля 2023, 09:54 Крупный тайник с минами для диверсий подорвали в Херсонской области Полиция нашла в Херсонской области крупный тайник с минами для диверсий

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Более 450 мин и снарядов, порох и взрыватели нашли в схроне на территории Херсонской области. Диверсанты собирались использовать их для нападений. Тайник уничтожили, рассказали в «МВД Медиа».

Оперативная группа полиции решила проверить информацию, пошла в лес рядом с населенным пунктом Новая Маячка и нашла там прикрытую ветками яму с боеприпасами. В тайнике спрятали более 250 мин, половину из которых подготовили к применению, свыше 200 крупнокалиберных снарядов, артиллерийский порох и взрыватели. Полицейские выяснили, что содержимое тайника собирались использовать для диверсий — рядом проходят боевые действия.

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Полицейский спецназ, взрывотехники и военнослужащие устроили контролируемый подрыв и уничтожили тайник. Мощный взрыв среди деревьев попал на видео.

Гранатометы шведско-британского и польского производства, патроны, мины и взрыватели ранее нашли в Луганской Народной Республике. Схрон принадлежал диверсионно-разведывательной группе.