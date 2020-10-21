Крупный склад загорелся под Нижним Новгородом

В среду, 21 октября, в рабочем поселке Выездное Нижегородской области произошел пожар на складе. Информации о погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло рано утром, начала гореть кровля склада. Общая площадь помещения — 1,6 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Через час после возгорания спасатели локализовали пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Накануне в Москве произошел пожар в автосервисе на МКАД. Огнем было охвачено 50 квадратных метров, была угроза здоровью людей.

В течение часа огонь был потушен. По предварительным данным, никто не пострадал.