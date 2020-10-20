Пожар произошел в автосервисе на МКАД в Москве

В автосервисе на 80-м километре МКАД в Москве произошел пожар. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, огнем охвачены 50 квадратных метров, но есть угроза людям.

Позже в МЧС подтвердили информацию о происшествии.

«Происходило возгорание предположительно автосервиса. Здание одноэтажное металлическое. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров», — сказали в московском управлении.

Представитель МЧС уточнил, что в 10:16 огонь локализовали, а в 10:20 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.