20 октября 2020, 10:01
Пожар произошел в автосервисе на МКАД в Москве
В автосервисе на 80-м километре МКАД в Москве произошел пожар. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, огнем охвачены 50 квадратных метров, но есть угроза людям.
Позже в МЧС подтвердили информацию о происшествии.
«Происходило возгорание предположительно автосервиса. Здание одноэтажное металлическое. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров», — сказали в московском управлении.
Представитель МЧС уточнил, что в 10:16 огонь локализовали, а в 10:20 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.