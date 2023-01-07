Происшествия 07 января 2023, 15:32 Крупный схрон с боеприпасами вскрыли в Херсонской области Полиция Херсонской области обнаружила тайник с боеприпасами в Скадовском районе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупный тайник с боеприпасами в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выявили схрон на чердаке заброшенного здания в Михайловке.

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Силовики изъяли 1597 патронов калибра 7,62 миллиметра, 913 5,45-миллиметровых патронов, два реактивных сигнальных патрона, две дымовые гранаты и 23 заряда для подствольного гранатомета.

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«Полиция продолжит системную работу по изъятию боеприпасов и оружия, противодействию терроризма в Херсонской области», — сказано в сообщении ведомства.

Херсонские силовики в ходе проверок часто обнаруживают тайники с оружием ВСУ.

В четверг, 5 января, правоохранители обнаружили в схроне 12 снарядов для подствольного гранатомета, 240 патронов для различного оружия, шесть мин, элементы боеприпасов для огнестрельного оружия, самодельное взрывное устройство и два снаряда для противотанкового гранатомета.