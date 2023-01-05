Происшествия 05 января 2023, 16:35 Крупный схрон с боеприпасами диверсантов ВСУ вскрыли в Херсонской области ГУ МВД по Херсонской области сообщило об обнаружении крупного тайника с припасами ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Полицейские в Херсонской области обнаружили крупный тайник с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, неподалеку от населенного пункта Антоновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Правоохранители обнаружили в схроне элементы боеприпасов для огнестрельного оружия, самодельное взрывное устройство, два снаряда для противотанкового гранатомета, 12 снарядов для подствольного гранатомета, шесть мин и более 240 патронов для различного оружия.

Реклама

Полицейские установят происхождение арсенала и продолжат работу по изъятию боеприпасов и оружия на территории региона.

Реклама

«Напоминаем, что незаконное хранение оружия, патронов и взрывчатых веществ влечет за собой уголовную ответственность», — заявили в ведомстве.

Ранее российские военные обнаружили тайник с более чем 100 тысячами патронов рядом с Луганском. Боевики хранили в нем более 50 гранат, противопехотные мины, штурмовые гранаты, гранатометы и пулемет.