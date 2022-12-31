Спецоперация 31 декабря 2022, 08:54 Российские спецслужбы обнаружили тайник со 100 тысячами патронов ВСУ недалеко от Луганска РИА «Новости»: российские спецслужбы нашли схрон ВСУ в пригороде Луганска Официальный сайт МВД ЛНР

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Сотрудники российских спецслужб нашли тайник ВСУ в пригороде Луганска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По словам собеседника издания, среди найденных боеприпасов были гранатометы и более 100 тысяч патронов разного калибра. Кроме того, в этом месте хранили противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат.

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«[Тайник] предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — сообщил источник РИА «Новости».

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По его словам, об этом свидетельствует ряд факторов: способ закладки и его наполнение. Также собеседник издания отметил, что в ЛНР по-прежнему ведутся мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение терроризма.