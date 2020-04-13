Крупный пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы потушили

Прошедшей ночью пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Через несколько часов пожарные потушили огонь. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В 06:10 пожар ликвидирован», — сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС.

Квартира на восьмом этаже в доме на Ленинском проспекте загорелась ночью 13 апреля. Сообщение о ЧП спасатели получили в районе 03:00 часов. Огонь перекинулся на чердак. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

Для тушения огня хотели использовать авиацию. Пламя быстро распространялось из-за пустот и деревянных перекрытий. Помимо жилых квартир, в доме располагается детский сад и администрация Гагаринского района Москвы.

Спасатели эвакуировали из дома более 100 человек по лестнице. Пятерых жильцов пришлось спасать. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Как ранее сообщил источник ТАСС, среди эвакуированных есть один человек, который находился в доме на карантине из-за заражения коронавирусом. О причинах пожара информации пока нет.